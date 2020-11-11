Сборная Украины 11-го ноября проведет товарищеский матч против Польши в Хожуве. Текстовую онлайн-трансляцию игры Польша – Украина проведет Спорт 24.

Стартовый свисток матча Польша – Украина в Хожуве на "Силезском стадионе" прозвучит в 21:45. Об этом сообщает 24 канал.

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Перед игрой

Сборная Украины уже встречалась с поляками в Хожуве. Это произошло 6 октября 2001, когда в рамках отбора на ЧМ-2002 команды разошлись миром – 1:1. Интересно, что единственный мяч в составе Украины забил Андрей Шевченко.

Предыдущая официальная встреча Украине и Польше состоялась на Евро-2016. Польша победила со счетом 1:0.

На сегодняшнем матче будет работать бригада арбитров из Австрии во главе с 37-летним Мануэлем Шюттенгрубером.

За всю историю взаимоотношений соперников в их противостоянии наблюдается паритет: трижды Украины побеждала, трижды терпела поражение, и две встречи закончились вничью.

Польша – Украина текстовая онлайн-трансляция матча