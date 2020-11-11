Збірна України 11-го листопада проведе товариський матч проти Польщі в Хожуві. Текстову онлайн-трансляцію гри Польща – України проведе Спорт 24.

Стартовий свисток матчу Польща – Україна у Хожуві на "Сілезькому стадіоні" пролунає о 21:45. Про це повідомляє 24 канал.

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Перед грою

Збірна України вже зустрічалася з поляками в Хожуві. Це сталося 6 жовтня 2001 року, коли в рамках відбору на ЧС-2002 команди розійшлися миром – 1:1. Цікаво, що єдиний м’яч у складі України забив Андрій Шевченко.

Попередня офіційна зустріч України та Польщі відбулася на Євро-2016. Польща перемогла з рахунком 1:0.

На сьогоднішньому матчі працюватиме бригада арбітрів з Австрії на чолі з 37-річним Мануелем Шюттенгрубером.

За всю історію взаємовідносин суперників в їхньому протистоянні спостерігається паритет: тричі Україна перемагала, тричі зазнавала поразки, і ще дві зустрічі закінчилися внічию.

Польща – Україна текстова онлайн-трансляція матчу