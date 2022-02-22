Польская футбольная ассоциация не хочет ехать на матч в Россию. РФ признала так называемые "ЛДНР" и угрожает Украине войной. Местные футбольные чиновники не понимают, как можно закрывать глаза на действия агрессора и разрешать ему проводить матчи такого уровня.

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Поляки уже обратились в ФИФА и УЕФА с просьбой перенести поединок в Польшу. Если местом проведения игры останется Москва – поляки даже угрожают бойкотом.

Чиновники УЕФА и ФИФА пока отмалчиваются. Ранее они цинично заявляли, что не нужно смешивать политику и спорт, и заверили, что "внимательно следят за ситуацией".

Перенос матча из Москвы возможен только в случае, если опасно будет в столице РФ. Если же поляки бойкотируют игру – им засчитают техническое поражение.