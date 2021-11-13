Покричи на них, разбуди, – как Пятов давал наставления дебютанту сборной Ризныку

В товарищеском матче с Болгарией в составе национальной команды дебютировал молодой голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык. В своем первом матче за "желто-синих" ему удалось сохранить ворота "сухими".

Перед выходом на поле голкипер получил наставления не только от тренерского штаба. Свой опыт талантливому преемнику передал и Андрей Пятов.

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Перед выходом на поле Дмитрий переживал, но поддержка команда дала ему уверенность.

Пятов перед выходом сказал немного покричать на футболистов, разбудить их. Ведь проигрывали 0:1. Дал несколько советов,

– рассказал Потрошитель.

Напомним, в товарищеском матче Украина и Болгария сыграли вничью, хотя "желто-синие" создали много моментов и нанесли 36 ударов по воротам соперника.

16 ноября наша сборная сыграет последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 против Боснии. Именно в этом поединке решится кто из группы D продолжит борьбу за путевки на Мундиаль и выйдет в плей-офф.

Во Львове сборная Украины не смогла удержать победу над боснийцами, матч завершился со счетом 1:1.



