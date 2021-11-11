Поговорили по-мужски, – Федецкий доволен примирением Малиновского и Петракова

Матч года против Боснии, который решит нашу судьбу в борьбе за путевки на Мундиаль в Катаре, постепенно приближается. Каждый футболист и болельщик ощущает ответственность момента.

По мнению бывшего защитника сборной Украины Артема Федецкого, игра против Боснии – это своеобразный "финал финалов". Он верит, что "желто-синим" удастся порадовать своих болельщиков и одержать победу над тяжелым соперником.

Читайте также Украина – Болгария: Петраков рассказал о плане на игру и попросил поддержки "как во Львове"

У нас, за исключением Мыколенко, все в обойме. Поговорили по-мужски между собой Малиновский и Петраков. Оба готовы делать все во благо сборной. Зина вернется. Это будет финал для нас. Я верю в то, что нашим ребятам по силам обыграть Боснию,

– сказал Федецкий.

Также он убежден, что наши футболисты смогут сыграть так, чтобы после матча в адрес национальной команды звучали только положительные комментарии.

Напомним, матч против Боснии состоится 16 ноября. Перед этим Боснийцы, в активе которых 7 очков, сыграют против Финляндии, у которой 8 очков. На счету "желто-синих" сейчас 9 очков. Теоретически ничья между Боснией и Финляндией позволит нам удовлетвориться ничьей, в противном случае для продолжения борьбы за путевки на чемпионат мира сборной Украины нужно только побеждать.

Во Львове подопечные Петракова упустили победу над Боснией, пропустив гол во втором тайме.