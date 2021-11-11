На думку колишнього захисника збірної України Артема Федецького, гра проти Боснії – це своєрідний "фінал фіналів". Він вірить, що "жовто-синім" вдасться потішити своїх вболівальників та здобути перемогу над важким суперником.

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У нас, за винятком Миколенка, усі в обоймі. Поговорили по-чоловічому між собою Маліновський і Петраков. Обидва готові робити все на благо збірної. Зіна повернеться. Це буде фінал для нас. Я вірю в те, що нашим хлопцям під силу обіграти Боснію,

– сказав Федецький.

Також він переконаний, що наші футболісти зможуть зіграти таким чином, щоб після матчу на адресу національної команди лунали лише позитивні коментарі.

Нагадаємо, матч проти Боснії відбудеться 16 листопада. Перед цим Боснійці, в активі яких 7 очок, зіграють проти Фінляндії, в якої 8 очок. На рахунку "жовто-синіх" зараз 9 очок. Теоретично нічия між Боснією та Фінляндією дозволить нам задовольнитися нічиєю, в іншому випадку для продовження боротьби за путівки на чемпіонат світу збірній України потрібно лише перемагати.

У Львові підопічні Петракова втратили перемогу над Боснією, пропустивши гол у другому таймі.