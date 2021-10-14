Увидим Шевченко тренером сборной Украины, – Павелко шокировал ожиданиями на будущее

Уход Андрея Шевченко из сборной Украины был непонятным и скандальным. Но президент УАФ Андрей Павелко верит, что несмотря на это в будущем специалист вернется на тренерский мостик национальной команды.

Ранее сообщалось, что из-за завершения контракта с УАФ между Павелко и Шевченко возник конфликт. Сам президент УАФ сообщает, что их отношения не пострадали, а в будущем специалист может снова возглавить команду.

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Надеюсь, что через некоторое время Шевченко поработает в различных системах футбола, и мы обязательно увидим его тренером национальной сборной. Это очень яркая фигура в мировом и европейском футболе, и будет очень полезно, чтобы он получил дополнительный опыт в других клубах или сборных, и вернулся еще более опытным, чтобы Украина дошла не до четвертьфинала, а уже к финалу и там боролась за победу на чемпионате мира или Европы,

– сказал Павелко.

Напомним, 1 августа Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта с УАФ. Ассоциация не стала продолжать с ним сотрудничество, а искала другие варианты.

Кандидатом номер один был Сергей Ребров, но ему не удалось покинуть Аль-Айн. В результате команду доверили Александру Петракову.