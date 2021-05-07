Вратарь Шахтера и сборной Андрея Пятов собирается завершить выступления в национальной команде после Евро-2020. 36-летний кипер подтвердил эту информацию в разговоре с Александром Денисовым в программе "Денисов TIME".

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Пятов дебютировал в сборной 22 августа 2007 в поединке с Узбекистаном. За это время Андрей провел 96 матчей в составе "сине-желтых". Это пятый показатель по количеству матчей за национальную команду.