Пижонство – это неуважение к тренеру, – Леоненко жестко "проехался" по Зинченко и сборной

В товарищеском матче против сборной Чехии "желто-синие" снова упустили победу, пропустив за 20 секунд до финального свистка. По мнению бывшего нападающего Динамо Виктора Леоненко, национальной команде не хватает дисциплины.

Леоненко отметил, что футболисты сборной Украины начали ошибаться уже с первых минут матча. Зинченко едва не получил красную карточку за фол на 1-й минуте, затем ошибаться начали все.

Интересно От звезды Бундеслиги – до турецкого аутсайдера: когда-то наибольший талант Украины до сих пор без клуба

По мнению эксперта, Украина должна была пропустить гол значительно раньше, а тактика игры от защиты себя не оправдала.

Петраков не объясняет, почему мы устали. Устали от чего? От того, что мы отбирали 93 минуты. Все хотели сыграть красиво. Попросту пижонили. А пижонство – значит тренера не уважают,

– считает Леоненко.

Также он добавил, что болельщикам не нравится смотреть, как их команда весь матч отбирает мяч, поэтому "желто-синие" могут потерять часть поддержки на трибунах.