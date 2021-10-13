Пианист играет, как может, – агент уничтожил Петракова за бледную игру сборной Украины и ничью

Украина снова упустила победу в отборе на ЧМ-2022. На этот раз – в матче с Боснией, которая является нашим прямым конкурентом в борьбе за путевки на Мундиаль.

По мнению футбольного агента Вячеслава Заховайло, такой результат и довольно бледная игра – вина тренера. Вместе с тем он призывает не критиковать специалиста, а быстро искать ему замену.

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Игра закончилась, как закончилась. Могли выиграть и могли проиграть. К 70-й минуте, после замен, я понял почему приставка и.о. справедлива. Пусть сам тренер отвечает на этот вопрос. Чтобы не было обид, что его поливает кто-то грязью. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет,

– написал Заховайло.

Отметим, что потерянная победа усложнила Украины задачу выхода на чемпионат мира в Катаре. Впереди у нас остался только один матч против Боснии на выезде, а соперник сыграет еще матч против Финляндии.