"Безусловно, мы играли только на победу. К тому же играли дома, во Львове. Хотели выиграть. Но получилось так, как получилось. В первом тайме, в середине немного подсели, прижались к своим воротам, у боснийцев появились атаки, моменты", – сказал Цыганков.

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Виктор считает, что дело не в физической готовности футболистов:

Какая разница – есть силы или нет? Никого это не интересует. Всех интересует результат. Если человек выходит на поле, он должен отдать все свои силы, чтобы добиться результата. Сегодня мы его не добыли.

Несмотря на потерю очков в домашнем матче Цыганков считает, что не все потеряно: "Мы ни в коем случае не опускаем руки. У нас есть еще один матч, будем играть только на победу. Другого выхода нет. И надеяться на осечки конкурентов в других матчах".

В поединке отбора на ЧМ-2022 украинцы упустили победу – на гол Ярмоленко боснийцы ответили точным ударом Ахмедходжича.