В воскресенье, 21 ноября, мадридский Реал на выезде сыграет против Гранады. На вратарской позиции "сливочных" планируется ротация.

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Главный тренер команды Карло Анчелотти вызвал украинца Андрея Лунина на личную беседу. Он попросил талантливого голкипера тщательно готовиться к матчу, ведь в воскресенье он займет место в воротах со стартовых минут.

Здоровье основного кипера Реала Тибо Куртуа вызывает беспокойство медиков, но существует вероятность, что бельгиец сможет сыграть.

Напомним, Лунин является игроком Реала с лета 2018 года, но до сих пор не сыграл в Ла Лиге ни одного матча. Его контракт с "сливочными" рассчитан до 2024 года.