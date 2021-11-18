Петраков стал полноценным тренером сборной Украины – Реброву придется подождать

Исполком УАФ принял решение утвердить Александра Петракова в качестве главного тренера сборной Украины. Теперь у его должности нет приставки "исполняющий обязанности".

Вчера, 17 ноября, прошло заседание исполкома УАФ. Президент УАФ Андрей Павелко, как и анонсировал, выдвинул вопрос о том, чтобы назначить Александра Петракова полноценным главным тренером команды.

Интересно Освистали появление украинского флага: видео позорного поведения фанатов сборной Боснии

На сколько заключили контракт

Члены Исполкома УАФ поддержали это предложение единогласно. Таким образом 64-летний специалист лишился приставки "исполняющего обязанности".

Его контракт рассчитан до 30 декабря 2022, то есть в случае выхода команды на чемпионат мира в Катаре тренировать сборную будет именно он. Также в соглашении предусмотрена пролонгация до 30 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что у Реброва, который был главным кандидатом на тренерский пост сборной, есть контракт с Аль-Айном до лета. В случае успеха желто-синих в отборе на Мундиаль ему придется подождать или искать новую команду.

, 26 ноября Украина узнает своего соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022, матчи состоятся в марте.