Петраков сформировал штаб в сборной – согласие от ассистента Шевченко и одно вакантное место

Александр Петраков рассказал о процессе формирования тренерского штаба национальной команды. Одна тренерская позиция все еще ожидает утверждения.

"Я уже сформировал тренерский штаб полностью, – сказал Петраков. – Те, с кем я работал, плюс Александр Шовковский и тренер по физподготовке. Одно место еще у меня осталось. Буду думать, время есть".

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Также тренер национальной команды рассказал о волнении и переживания из-за нового статуса.

Как сплю? Со снотворным. Ну это нормально, так должно быть. Я сам, меня никто не принуждал. Это приятная ноша – скажем прямо. Трудно, честно скажу. Переживаю. Ответственность огромная на мне. На моих ребятах, на тренерском штабе, – заявил наставник.

Ранее сообщалось о том, что Петракову будут ассистировать Андрей Анненков, Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовой. Последние два будут отвечать за физическую подготовку футболистов. В предыдущий тренерский штаб Андрея Шевченко также входил Александр Шовковский.

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