По мнению бывшего тренера Александрии Владимира Шарана, приставка "и.о." при назначении Петракова было непонятным решением УАФ. Такой практики нет нигде в мире.

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Человека бросили, грубо говоря, под танк. И он справился с этой задачей. Петраков заслужил то, чтобы быть главным тренером сборной Украины,

– убежден Шаран.

Также специалист отметил отношение положительной команды к новому тренеру. За короткий срок ему удалось получить не только авторитет, но и всестороннюю поддержку.

Напомним, уже в скором времени начнется жеребьевка раунда плей-офф отбора на Мундиаль в Катаре. Своего соперника узнает и сборная Украины.