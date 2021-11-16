Петраков останется в сборной при любых обстоятельствах – провал в отборе на ЧМ ничего не решит

Отбор на чемпионат мира-2022 – своеобразный экзамен для главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Впрочем, специалисту не следует переживать даже в случае провала испытания.

Футбольные эксперты прочили Петракову увольнение в случае невыхода команды в плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре. По информации журналиста Игоря Цыганика, на самом деле ситуация несколько иная.

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Он уверен, что даже если сборная не сможет обыграть Боснию и завершит свой путь в борьбе за путевки на Мундиаль, Петраков останется во главе команды. Продолжительность его работы будет зависеть от прогресса команды.

Как можно снимать тренера, давшего такую игру против Болгарии: 36 раз пробили по воротам! Да, это товарищеская игра, не самый сильный соперник. Но 36 ударов! Еще раз говорю – Петраков останется работать независимо от результата поединка с Боснией,

– заявил Цыганык.

Впрочем, журналист убежден, что сборная Украины – уже опытная команда, которой удастся победить Боснию и выйти в плей-офф.

Напомним, что в случае победы над Боснией "желто-синим" нужно, чтобы Франция не проиграла Финляндии. Именно такое развитие событий даст нам шанс сразиться за право играть с лучшими командами мира в Катаре.