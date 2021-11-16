Футбольні експерти пророкували Петракову звільнення у разі невиходу команди у плей-офф відбору на чемпіонат світу в Катарі. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, насправді ситуація дещо інакша.

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Він впевнений, що навіть якщо збірна не зможе обіграти Боснію та завершить свій шлях у боротьбі за путівки на Мундіаль, Петраков залишиться на чолі команди. Тривалість його роботи буде залежати від прогресу команди.

Як можна знімати тренера, який дав таку гру проти Болгарії: 36 разів пробили по воротах! Так, це товариська гра, не найсильніший суперник. Але 36 ударів! Ще раз кажу – Петраков залишиться працювати незалежно від результату поєдинку з Боснією,

– заявив Циганик.

Втім, журналіст переконаний, що збірна України – це вже досвідчена команда, якій вдасться перемогти Боснію та вийти у плей-офф.

Нагадаємо, що у разі перемоги над Боснією "жовто-синім" потрібно, щоб Франція не програла Фінляндії. Саме такий розвиток подій дасть нам шанс поборотися за право грати з найкращими командами світу в Катарі.