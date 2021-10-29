Петраков – очень умный, – Тлумак похвалил тренера сборной за возвращение Малиновского

Наставник сборной Украины Александр Петраков разрешил конфликт с Русланом Малиновским и вызвал хавбека на матчи против Болгарии и Боснии. Футбольное сообщество положительно отнеслось к решению тренера.

Доволен вызовом Малиновского и главный тренер львовских Карпат Андрей Тлумак. По его мнению, возвращение Руслана свидетельствует о достоинствах Петракова.

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Малиновский лучше в Италии выглядит, но я не думаю, что он хуже в сборной Украины. Однако есть определенные конфликты и недоразумения. Хорошо, что Петраков очень умный тренер, перешагнул через себя и все-таки пригласил Малиновского в сборную,

– сказал Тлумак.

Напомним, с приходом Петракова Руслан лишился места в основе сборной Украины. Между специалистом и футболистом возник конфликт, и на матчи против Финляндии и Боснии Малиновский вызов не получил.

11 ноября Украина сыграет товарищеский матч против Болгарии, а 16 числа проведет последний поединок группового этапа отбора на ЧМ-2022 против Боснии.