Задоволений викликом Маліновського і головний тренер львівських Карпат Андрій Тлумак. На його думку, повернення Руслана свідчить про позитивні якості Петракова.

Цікаво Маліновський повернувся та інші сюрпризи, – Петраков назвав заявку на вирішальну гру проти Боснії

Маліновський краще в Італії виглядає, та я не думаю, що він гірший у збірній України. Проте є певні конфлікти та непорозуміння. Добре, що Петраков дуже розумний тренер, переступив через себе і все-таки запросив Маліновського у збірну,

– сказав Тлумак.

Нагадаємо, з приходом Петракова Руслан втратив місце в основі збірної України. Між фахівцем та футболістом виник конфлікт, і на матчі проти Фінляндії та Боснії Маліновський виклик не отримав.

11 листопада Україна зіграє товариський матч проти Болгарії, а 16 числа проведе останній поєдинок групового етапу відбору на ЧС-2022 проти Боснії.