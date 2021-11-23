Как рассказал ведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников, зарплата Петракова сохранилась на прежнем уровне – примерно 10 тысяч долларов. Это обусловлено тем, что задача выхода в финальную стадию чемпионата мира в Катаре еще не выполнена.

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Если же специалисту удастся выполнить задание – УАФ отблагодарит его большой премией.

Если Петраков выйдет на чемпионат мира, то можно будет говорить о увеличении зарплаты. На премиальных Петраков отобьет себе всю ту зарплату, что недополучил, в разы, – рассказал Болотников.

Украина узнает соперника в плей-офф отбора на Мундиаль-2022 уже 26 ноября. Дуэли будут состоять из одного матча, игры состоятся в марте.