Как рассказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков, "желто-синие" начнут подготовку к матчу 18 марта. Впрочем, собрать всю команду сразу вряд ли удастся.

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В первый день сбора в гостиницу "Опера" прибудут представители украинских клубов. Что касается футболистов, играющих в иностранных чемпионатах, то их прибытие ожидается 20-21 марта.

Тренировку сборная Украины будет проводить на олимпийской базе "Святошин" под Киевом. 21 марта "желто-синие" проведут открытую тренировку на НСК "Олимпийский".

В Глазго наша команда вылетит 22 марта. Отметим, что в случае победы над Шотландией 29 марта Украина разыграет путевки на чемпионат мира в Катаре с победителем пары Уэльс – Австрия.