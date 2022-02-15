Як розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков, "жовто-сині" розпочнуть підготовку до матчу 18 березня. Втім, зібрати усю команду одразу навряд чи вдасться.

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У перший день збору у готель "Опера" прибудуть представники українських клубів. Що ж стосується футболістів, які грають в іноземних чемпіонатах, то їх прибуття очікується 20-21 березня.

Тренування збірна України буде проводити на олімпійській базі "Святошин", що під Києвом. 21 березня "жовто-сині" проведуть відкрите тренування на НСК "Олімпійський".

У Глазго наша команда вилетить 22 березня. Зазначимо, у разі перемоги над Шотландією 29 березня Україна розіграє путівки на чемпіонат світу у Катарі з переможцем пари Уельс – Австрія.