Первым препятствием к получению путевок на ЧМ-2022 будет Шотландия. Матч состоится 24 марта в Глазго, что дает нашему сопернику дополнительное преимущество.

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Впрочем, бывший защитник Динамо и сборной Юрий Дмитрулин уверен, что нашей команде по силам пройти в следующий этап. В частности он отметил работу наставника команды Александра Петракова.

Я верю в тренерский талант Александра Петракова. Это квалифицированный наставник, который из ничего может сделать конфету. К тому же потенциал нашей сборной дает повод с оптимизмом говорить о будущих сражениях.

– сказал Дмитрулин.

В случае победы над шотландцами, Украина разыграет право играть на чемпионате мира с триумфатором пары Уэльс – Австрия. Этот матч, который пройдет 29 марта, наша команда снова проведет на выезде.

ЧМ-2022 в Катаре состоится следующей зимой. Для участия в турнире сильнейших команд мира сборной Украины нужно добыть две победы.