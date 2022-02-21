Першою перепоною до отримання путівок на ЧС-2022 буде Шотландія. Матч відбудеться 24 березня у Глазго, що дає нашому супернику додаткову перевагу.

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Втім, колишній захисник Динамо та збірної Юрій Дмитрулін переконаний, що нашій команді під силу пройти у наступний етап. Зокрема, він відзначив роботу наставника команди Олександра Петракова.

Я вірю у тренерський талант Олександра Петракова. Це кваліфікований наставник, який з нічого може зробити цукерку. До того ж потенціал нашої збірної дає привід з оптимізмом говорити про майбутні битви,

– сказав Дмитрулін.

У разі перемоги над шотландцями Україна розіграє право грати на чемпіонаті світу з тріумфатором пари Уельс – Австрія. Цей матч, який відбудеться 29 березня, наша команда знову проведе на виїзді.

ЧС-2022 в Катарі відбудеться наступної зими. Для участі в турнірі найсильніших команд світу збірній України потрібно здобути дві перемоги.