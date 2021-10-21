Петраков "дал заднюю": Малиновский вернется в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не вызвал Руслана Малиновского на октябрьские матчи. Впрочем, впоследствии он пожалел о своем решении.

После матча против Боснии, в котором Украина "подсела" и потеряла важную победу, Петраков жаловался, что на замене нет креативных исполнителей в центр поля. Похоже, что рисковать в дальнейшем никто не собирается.

Интересно Наши в Лиге чемпионов Динамо завершает антирекорд, Яремчук и Малиновский в тени звезд

Президент УАФ Андрей Павелко выступил инициатором разговора Петракова с Малиновским. Похоже, что конфликт исчерпан и Руслан вернется в сборную.

Малиновский был готов ехать и на предыдущий сбор. Он достаточно спокойно относился к такому, проблем нет. Он едет доказывать и играть за свою национальную сборную. Если ничего экстраординарного не произойдет, то Малиновский будет в сборной Украины. Использует ли его Петраков в матчах с Боснией и Болгарией – это уже вопрос к главному тренеру,

– рассказал Игорь Цыганык.

Напомним, 11 ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Болгарии, после чего отправится в Боснию на заключительный матч группового этапа отбора на чемпионат мира.