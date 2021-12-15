Первая победа Шевченко у Дженоа – выстраданный позитив в кубковом матче: видео
Источник:24 канал
Судьбу встречи между Дженоа и Салернитаной решил единственный гол. В актив его записал подопечный Андрея Шевченко.
В шестом матче Шевченко в качестве наставника генуэзцев его команда наконец-то победила. Жребий свел в Кубке Италии 18-ю (Дженоа) и 20-ю (Салернитана) команды Серии А.
Читайте также Манчестер Сити уничтожает Лидс: Зинченко снова выходит в старте и оказывается в центре скандала
Хозяевам победу принес гол Калеба Экубана. Ганец обыгрался с Яя Каллоном и головой отправил мяч в сетку. Вскоре Салернитана могла сравнять счет, однако генуэзцев спас голкипер Адриан Шемпер.
Есть первая победа Шевченко! Теперь Дженоа сыграет в 1/8 финала Кубка Италии против Милана. Ожидаем очередного горячего противостояния Андория Николаевича против "своих".
Гол Экубана
Кубок Италии
Дженоа – Салернитана 1:0
Гол: Екубан, 76.