Патриотичный дебют: Яремчук может сыграть за Бенфику в матче Лиги чемпионов против Спартака

Украинский нападающий Роман Яремчук не может дождаться первого матча в футболке новой команды. Уже послезавтра Бенфика на выезде сыграет с московским Спартаком.

Роман Яремчук уже активно тренируется в лагере лиссабонской Бенфики, которая приобрела его у бельгийского Гента. Украинский форвард рассчитывает как можно скорее дебютировать за новую команду.

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Отец Яремчука сейчас находится в Португалии вместе с сыном. Он рассказал, что лиссабонцы следили за Романом 2 года, но сыграет ли он в Москве – неизвестно.

Роман очень хочет сыграть в Москве, однако он успел провести в Бенфике только одно занятие. Поэтому все будет зависеть от решения тренерского штаба, – сказал он.

Отметим, что матч Спартак – Бенфика состоится 4 августа, а ответный – 10 августа. Роман Яремчук только недавно вернулся из отпуска после Евро-2020, поэтому на его появление в основе команды рассчитывать не стоит.