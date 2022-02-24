От Норвегии до Хорватии: иностранные фанаты поддерживают Украину во время еврокубковых матчей

Сегодня состоялись поединки Лиги Европы и Лиги конференций. На европейских стадионах прошли акции в поддержку Украины в борьбе с РФ.

В норвежском городе Буде в поединке Лиги конференций встречались местный Буде-Глимт и Селтик. Напомним, на групповом этапе норвежцы выступали в одной группе с луганской Зарей.

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Команда Кьетиля Кнудсена продолжила победное шествие и обыграла шотландцев со счетом 2:0 (первый матч также выиграли норвежцы 3:1). Перед началом поединка фанаты Буде-Глимта провели акцию в поддержку Украины.

Болельщики Буде-Глимта / фото SNS Group

Загребское Динамо смогло победить Севилью (1:0), однако именно испанцы идут дальше благодаря домашнему триумфу 3:1. Фанаты хорватского клуба в очередной раз продемонстрировали, что являются верными друзьями Украины.

Фанатский сектор хорватов / фото ultras-tifo.net

Двумя голами в ворота Олимпиакоса отличился Руслан Малиновский, а его Аталанта победила в Греции 3:0 и идет дальше в Лиге Европы. Кроме того, лидер бергамасков призвал к миру в Украине.

Руслан Малиновский / фото Getty Images

Пражская Славия, за которую выступают два украинца Тарас Качараба и Максим Таловеров, вышла на поединок ЛК против Фенербахче в футболках на поддержку Украины.

Не остались в стороне и футболисты Наполи и Барселоны. Перед самым, пожалуй, статусным матчем игрового дня, футболисты обеих команд призвали к прекращению войны.

В ночь с 23-го на 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины.