По мнению бывшего тренера Днепра и Металлиста Мирона Маркевича, работа у Дженоа – серьезный вызов Андрею Шевченко. Работа в сборной и клубе очень сильно отличается, и уже вскоре специалист это почувствует на себе.

Интересно Звезды сборной Украины и Челси: кого попытается купить Шевченко для усиления Дженоа

Маркевич убежден, что, несмотря на заверения в том, что боссы клуба дадут время на освоение, от реакции Шевченко на неутешительное положение в турнирной таблице и исправление ситуации будет зависеть его дальнейшая карьера.

Согласен, у Шевченко есть определенные преимущества, как для иностранца: он знает менталитет итальянцев, у него нет языковых проблем, он громко заявил о себе в Милане, как футболист, но у Дженоа у него не будет времени на раскачку, а сразу будут требовать результат,

– сказал Маркевич.

Вместе с тем, Мирон Богданович надеется, что Шевченко удастся покорить Серию А в роли тренера так же успешно, как он завоевал чемпионат в качестве футболиста.

Первый матч во главе Дженоа Шевченко проведет 21 ноября. Его команде будет противостоять Рома под руководством Жозе Моуринью.