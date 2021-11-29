Опытный голкипер сборной Украины Андрей Пятов постепенно готовится к важному матчу. Он уверен, что тренерский штаб сборной изучит соперника и найдет путь к победе.

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Особо не следил за ними. Теперь буду следить. Всю ответственность Петраков понимает, ну и ребята тоже. Нужно настраиваться как на финал. Все силы надо отдавать,

– сказал Пятов.

В случае победы "желто-синие" будут бороться за право играть на чемпионате мира в Катаре с триумфатором пары Уэльс – Австрия.

Сборная Украины дважды играла против Шотландии – в отборе чемпионата Европы-2008. В Киеве наша команда праздновала победу (2:0), а на "Хэмпден Парке" в Глазго проиграла по счету 1:3.