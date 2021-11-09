По мнению звездного Жозе Моуринью, у Шевченко есть шанс стать выдающимся тренером. Он не собирается делиться с украинцем советами, ведь у того уже есть свой стиль и понимание игры.

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У него был невероятный опыт работы со сборной Украины, он работал на Евро. Имеет очень хорошую базу как тренер. А это не одно и то же, что быть футболистом. Думаю, люди смотрят на него уже иначе, не как на суперфутболиста, а как на тренера.

– сказал Моуринью.

Дженоа объявила о назначении Шевченко 7 ноября. Команда находится перед зоной вылета, Шевченко нужно как минимум сберечь прописку в Серии А.

Свой дебютный матч на клубном уровне украинский специалист проведет 21 ноября, Дженоа померяется силой с Ромой, возглавляемой Жозе Моуринью.