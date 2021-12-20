Он раскрывает меня, и так с каждым игроком, – Трубин поражен работой Де Дзерби

Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби особое внимание уделяет молодым исполнителям. Его влияние на развитие футболисты уже заметили.

По словам Анатолия Трубина, Де Дзерби очень сильно заряжает ребят на работу. Он требует жажды идеала и делает все, чтобы раскрыть потенциал игроков на максимум.

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"Приглашение Де Дзерби? Это шаг вперед для всего Шахтера. Прошло уже полгода. Он открывает меня по-новому, раскрывает еще больше потенциала. Да с каждым игроком.

Он не дает никому расслабиться, постоянно требует, чтобы у нас все было идеально. Когда во время матча рядом со скамейкой бушуют эмоции, тебя самого распирает, хочется помогать команде", – рассказал Трубин.

В текущем сезоне 20-летний вратарь сыграл 18 матчей, в 6 из них его ворота остались "сухими". Ранее сообщалось об интересе к таланту от миланского Интера.