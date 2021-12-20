По словам Анатолия Трубина, Де Дзерби очень сильно заряжает ребят на работу. Он требует жажды идеала и делает все, чтобы раскрыть потенциал игроков на максимум.

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"Приглашение Де Дзерби? Это шаг вперед для всего Шахтера. Прошло уже полгода. Он открывает меня по-новому, раскрывает еще больше потенциала. Да с каждым игроком.

Он не дает никому расслабиться, постоянно требует, чтобы у нас все было идеально. Когда во время матча рядом со скамейкой бушуют эмоции, тебя самого распирает, хочется помогать команде", – рассказал Трубин.

В текущем сезоне 20-летний вратарь сыграл 18 матчей, в 6 из них его ворота остались "сухими". Ранее сообщалось об интересе к таланту от миланского Интера.