Он – это вся Англия: реакция маленького принца Джорджа на проигрыш сборной подорвала сеть

Вчера вся Англия потерпела досадное разочарование, ведь их любимцы в финале Евро-2020 уступили Италии в серии пенальти. Яркой иллюстрацией эмоций нации стал маленький принц Джордж.

Маленький фанат сборной Англии Джордж Кембриджский посетил финал континентального первенства. На поединок между Англией и Италией 7-летний принц пришел вместе с папой Уильямом и мамой Кейт.

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Гол "Трех львов" на второй минуте матча вызвал у мальчика невероятную радость, его милая реакция быстро разлетелась сетью.

Впрочем, в конце матча Джорджу пришлось пережить горькое разочарование. Его команда в серии пенальти была не слишком умелая и уступила Италии.

Мальчик устойчиво принял удар, за что получил сотни одобрительных комментариев. "Он – это вся Англия сейчас", – подписана фотография в твиттере семьи.

Напомним, в финале Евро-2020 Англия проиграла Италии в серии послематчевых пенальти.