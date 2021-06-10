Официально: УЕФА требует убрать из украинской формы лозунг "Героям слава" – при чем здесь Россия

Европейский футбольный союз решил частично удовлетворить претензии РФС. Сборной Украины придется убрать с формы надпись "Героям Слава".

УЕФА рассмотрел претензии России относительно новой формы сборной Украины, на которой изображена карта с Крымом и оккупированными территориями, а также лозунги "Слава Украине" и "Героям слава".

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К карте и лозунгу "Слава Украине" у Союза претензий нет, а вот "Героям слава" с формы придется убрать.

УЕФА внимательно изучил недавно добавленный на новый комплект формы слоган "Героям слава", который был представлен на ознакомление в УЕФА, а в последствии и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по своей природе, имеет исторический и милитаристский подтекст. Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА о экипировке, – решили чиновники УЕФА.

Соответственно, на матчах Евро-2020 национальная сборная Украины сыграет в новой форме. Карта Крымом и оккупированными территориями, а также лозунг "Слава Украине" останутся ее

атрибутами.