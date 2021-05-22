Сообщается, что Корниенко заболел ангиной. Футболиста уже отправили на лечение, он находится под наблюдением медиков.

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По информации пресс-службы сборной, температура у Виктора стабилизировалась, однако окончательное решение относительно его участия в подготовке к Евро-2020 будет принято после возвращения к нормальным физическим кондициям.

Первый спарринг команды Андрея Шевченко против сборной Бахрейна состоится в воскресенье, 23 мая, в Харькове на стадионе "Металлист". Начало встречи – в 21:00.