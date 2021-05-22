Повідомляється, що Корнієнко захворів на ангіну. Футболіста вже відправили на лікування, він перебуває під наглядом медиків.

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За інформацією пресслужби збірної, температура у Віктора стабілізувалася, проте кінцеве рішення щодо його участі у підготовці до Євро-2020 буде прийнято після повернення до нормальних фізичних кондицій.

Перший спаринг команди Андрія Шевченка проти збірної Бахрейну відбудеться у неділю, 23 травня, у Харкові на стадіоні "Металіст". Початок зустрічі – о 21:00.