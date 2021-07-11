Обидчик Украины на Евро-2020 назначит нового тренера – неожиданный выбор

Национальную сборную Нидерландов вскоре может возглавить легендарный Луи ван Гал. Для 69-летнего специалиста это будет третий приход за штурвал главной команды страны.

Футбольный журналист и инсайдер сообщает о том, что в ближайшее время ван Гал подпишет контракт с нидерландской ассоциацией KNVB. Срок договора составит 2 года.

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Предыдущие две попытки Луи в сборной были противоречивыми. Впервые он возглавил национальную команду в 2000 году, однако не сумел вывести ее на чемпионат мира-2002. Второе пришествие датировано июлем 2012-го. Тогда под руководством ван Гала сборная не просто вышла на Мундиаль-2014, но и завоевала там бронзовую медаль. После этого наставник покинул работу.

Также Луи ван Гал успешно работал в Аяксе (выиграл Лигу чемпионов) и Барселоне (выигрывал Примеру и Суперкубок УЕФА). Кроме того, нидерландский тренер завоевывал локальные трофеи с Баварией и Манчестер Юнайтед (после прощания с английским клубом в мае 2016-го ван Гал заявил, что завершает тренерскую карьеру).

Напомним, что на Евро-2020 Нидерланды возглавлял Франк де Бур. Стартовала команда на турнире с победы над Украиной (3:2), однако прекратила борьбу в 1/8 финала – поражение Чехии (0:2).