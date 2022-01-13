Нужно начать с себя, сжать зубы и работать, – Хацкевич объяснил провал Супряги в Динамо

Талантливый нападающий Владислав Супряга после перехода в Динамо начал сдавать позиции. В столичном гранде у него практически нет игрового времени.

По мнению бывшего тренера Динамо Александра Хацкевича, Супряга еще молодой футболист, у которого есть шанс реализовать свой потенциал по полной. Но для этого ему нужны перемены.

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Влад еще молодой парень, ему нужно сжать зубы и работать. Возможно, ему нужно сменить команду, чемпионат или агента, но это второстепенные факторы. В первую очередь нужно начать с себя,

– убежден Хацкевич.

Также специалист озабочен трансферными слухами вокруг Владислава, которые могут только сбивать футболиста. В СМИ раздается информация об интересе от Сампдории и Болоньи, но дальше слухов дело не заходит.

Если есть трансфер, он проходит тихо. А агентские игры еще больше выбивают из колеи футболиста. Супрягой интересовалась Болонья, интересуется Сампдория, а в результате он ни там, ни там, и в Динамо тоже не играет,

– добавил Хацкевич.

Напомним, 21-летний Супряга потерял доверие Мирчи Луческу и практически не выходит на футбольное поле. Портал Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро, но пока нет клуба, готового выкладывать такую сумму за таланта, у которого нет игровой практики.