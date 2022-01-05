В зимнее межсезонье Роман Безус решил уделить время не только отдыху и тренировкам, но и своему стилю. Работу над прической он доверил жене Анне.

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Особых парикмахерских навыков ей не понадобилось – футболист выбрал обычную короткую прическу. Перевоплощением мужа Анна поделилась в своем инстаграмме.

Необычный имидж нашего футболиста отметил и Гент, опубликовавший на своей странице его фото. Напомним, в текущем сезоне Роман сыграл за "буйволов" 22 матча, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.