Защитник Богдан Бутко надеется попасть в состав национальной команды на Евро-2020.

Новичок турецкого Эрзурума Богдан Бутко оценил свои шансы на возвращение в лагерь сборной Украины.

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"Разговаривал ли я с Каштру относительно своего возвращения в Шахтер? Нет! Похоже, в Шахтере у меня уже давно не было вариантов быть в первой команде.

В Украине не особо рассматривал варианты продолжения карьеры. Все-таки, уровень чемпионата снизился. В другой команде в УПЛ, кроме Шахтера, играть не особо хотелось. В приоритете была Европа, пока еще возраст позволяет поиграть за рубежом.

А относительно шансов вернуться к "сине-желтым"... Если буду хорошо играть, никуда от меня сборная Украины не денется. Может, заслужу вызов. Хотя сейчас важнее играть, показывать достойный уровень в клубе, а потом уже думать о сборной", – сказал Бутко.

Отметим, что 30-летний футболист перешел в турецкий клуб на правах аренды до конца сезона. Его контракт с Шахтером заканчивается летом.