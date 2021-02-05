Никуда сборная от меня не денется: Бутко верит в возвращение в команду Шевченко
Защитник Богдан Бутко надеется попасть в состав национальной команды на Евро-2020.
Источник:Команда№1
Новичок турецкого Эрзурума Богдан Бутко оценил свои шансы на возвращение в лагерь сборной Украины.
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"Разговаривал ли я с Каштру относительно своего возвращения в Шахтер? Нет! Похоже, в Шахтере у меня уже давно не было вариантов быть в первой команде.
В Украине не особо рассматривал варианты продолжения карьеры. Все-таки, уровень чемпионата снизился. В другой команде в УПЛ, кроме Шахтера, играть не особо хотелось. В приоритете была Европа, пока еще возраст позволяет поиграть за рубежом.
А относительно шансов вернуться к "сине-желтым"... Если буду хорошо играть, никуда от меня сборная Украины не денется. Может, заслужу вызов. Хотя сейчас важнее играть, показывать достойный уровень в клубе, а потом уже думать о сборной", – сказал Бутко.
Отметим, что 30-летний футболист перешел в турецкий клуб на правах аренды до конца сезона. Его контракт с Шахтером заканчивается летом.
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