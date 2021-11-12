Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко разочарован результатом матча. По его мнению, "желто-синим" нужно было воспользоваться таким преимуществом и реализовать больше моментов.

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Статистика после матча показала, что подопечные Петракова избивали по воротам 36 раз, из них 14 – в рамку ворот. При таких данных только один забитый гол – катастрофа.

Надеюсь, в игре с Боснией все будет по-другому. Преследует нас счёт 1:1, ничего нового. Но чисто по игре, то и тренер, и игроки могут быть довольны, но результатом разочарованы,

– сказал Ярмоленко.

Напомним, уже 16 ноября наша команда сыграет решающий матч в групповом этапе отбора на чемпионат мира в Катаре против Боснии. Для гарантированного продолжения борьбы за путевки на Мундиаль сборной Украины нужно побеждать соперника.

Напомним, во Львове "желто-синие" расписали с боснийцами ничью. Андрей Ярмоленко в начале матча вывел команду вперед, но во втором тайме подопечные Петракова сбавили обороты и пропустили гол.