Ничего хорошего, – Федецкий разочарован отсутствием тренера сборной и назвал своего кандидата

Уже в начале сентября сборная сыграет два матча в квалификации ЧМ-2022, а главного тренера у команды пока нет. Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий критически оценивает эту ситуацию.

По мнению Федецкого, Ребров был бы идеальная заменой Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. Александр Петраков всю жизнь работал с юношескими командами, поэтому трудно спрогнозировать, как сложится его работа с главной командой страны.

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Федецкий убежден, что сейчас сборная Украины имеет самый сильный состав за всю историю, поэтому важно, чтобы команду возглавил опытный специалист, который сможет правильно направить усилия "желто-синих".

Мой кандидат номер один, если говорить глобально? Виктор Скрыпник. Почему нет? Этот специалист не один год проработал в Европе, а приехав в Украину, показывает хорошие результаты с Зарей, которая часто дает бой отечественным грандам. И сама игра луганской команды радует глаз,

– сказал Федецкий.

Напомним, Украина не слишком удачно стартовала в квалификации на ЧМ-2022, потеряв победы в матчах с Финляндией и Казахстаном после ничьи с Францией. 1 и 4 сентября "желто-синие" сыграют против Казахстана и Франции.

СМИ сообщали, что подбором игроков на ближайшие матчи занимаются новые руководители комитета национальных сборных – Олег Блохин и Алексей Михайличенко.