Нет, нет, нет, – Малиновский не захотел говорить о возможности выиграть чемпионат Италии

В матче 16 тура Серии А Аталанта на выезде в эффектном матче одолела Наполи. Первый гол в поединке забил Руслан Малиновский.

Благодаря голу и успешным действиям на поле Руслан получил самые высокие оценки от статистических порталов. Украинец отметил силу соперника и рассказал о планах на подготовку к матчу с Вильярреалом в Лиге чемпионов.

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"Мы знали, что играем против сильной команды. Забив быстрый гол, понимали, что будет еще сложнее, ведь Наполи никогда не сдается. Конечно, играть все время на собственной половине поля – очень тяжело. Нужно прессинговать, ведь они хорошо контролируют мяч.

Скудетто? Нет, нет, нет, мы не думаем об этом в раздевалке. Сейчас все мысли о следующем матче. В Неаполе очень сложно набирать очки, но мы выступили хорошо, не опускали руки. Верили, что есть шанс на победу. Есть четыре дня на подготовку матча с Вильярреалом. Мы играем дома, нужно побеждать и проходить дальше", – сказал Малиновский после матча.

После 16 туров чемпионата Аталанта имеет в активе 34 очка. Расстояние от Милана, возглавляющего таблицу, составляет 4 зачетных пункта.