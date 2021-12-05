Завдяки голу та вдалим діям на полі Руслан отримав найвищі оцінки від статистичних порталів. Українець відзначив силу суперника та розповів про плани на підготовку до матчу з Вільяреалом у Лізі чемпіонів.

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"Ми знали, що граємо проти сильної команди. Забивши швидкий гол, розуміли, що буде ще складніше, адже Наполі ніколи не здається. Звісно, грати увесь час на власній половині поля – дуже важко. Потрібно пресингувати, адже вони гарно контролюють м'яч.

Скудетто? Ні, ні, ні, ми не думаємо про це у роздягальні. Зараз усі думки – про наступний матч. У Неаполі дуже непросто набирати очки, але ми виступили добре, не опускали руки. Вірили, що є шанс на перемогу. Маємо чотири дні на підготовку матчу з Вільяреалом. Ми граємо вдома, треба перемагати і проходити далі", – сказав Маліновський після матчу.

Після 16 турів чемпіонату Аталанта має в активі 34 очки. Відстань від Мілана, який очолює таблицю, становить 4 залікові пункти.