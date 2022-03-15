Бондарь поблагодарил ВСУ и участников территориальной обороны за их мужество и волю к победе. Валерий отметил ключевую роль наших защитников в удержании российских захватчиков.

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"Именно благодаря им армия страны-агрессора не смогла осуществить свои планы и была остановлена на всех направлениях. Молимся за наших ребят! Происходящее воспринимаем очень тяжело. Никто не мог предположить, что в XXI веке подобное случится. Я и моя семья очень переживаем и надеемся, что этот кошмар как можно скорее закончится", – сказал Бондарь.

Футболист рассказал, каким образом война повлияла непосредственно на его семью и чем сейчас занимается он и его жена Дарья Савина:

Наша семья сейчас разбросана по разным местам: мы с женой – в одном городе, родители, братья, сестры – в других. Пытаемся максимально помогать солдатам: покупаем все необходимое. В общем, занимаемся волонтерством и всячески стараемся помогать беженцам, детям, пенсионерам, животным. Покупаем продукты питания, средства гигиены, одежду и другие необходимые вещи, отправляем это все в горячие точки Украины

Игрок Шахтера считает, что к войне с российскими террористами должен присоединиться каждый: "Кто физически, кто информационно, кто психологически, кто материально. Каждый должен воевать на своем фронте. И уж точно нельзя стоять в стороне, сложа руки. Украинцы уже показали, что вместе мы – сила! И победа будет за нами!"