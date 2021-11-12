Не знаю, что сказать, – автор спасительного гола в ворота Болгарии Степаненко шокирован ничьей

В товарищеском матче против Болгарии сборная Украины создала десятки голевых моментов и полностью обыграла соперника, но финальный свисток зафиксировал счет 1:1. "Желто-синим" для победы не хватило элементарного везения.

Единственный гол сборной Украины забил Тарас Степаненко. Хавбеку удался невероятный выстрел из-за пределов штрафной.

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По его мнению, Украина полностью обыграла соперника, что ярко подтверждает статистика. Но результат матча определяет счет на табло, а не статистические показатели.

Я даже не знаю, что сказать. В одну калитку должны были выигрывать 4:0, 5:0 или даже 6:0. Мяч просто не хотел лететь в ворота, три гола отменили из-за офсайда. Надеемся, что оставили голы на Боснию,

– сказал Степаненко.

Против Боснии сборная Украины сыграет 16 ноября, это будет последний тур группового этапа отбора на ЧМ-2022. 13 числа боснийцы сыграют еще с одним нашим конкурентом – Финляндией.

Сейчас в активе Украины 9 очков мы занимаем второе место в таблице, которое дает путевку в плей-офф чемпионата мира. Финляндия на 3-м месте, у Суоми 8 очков и игра с Боснией и Францией. У боснийцев 7 очков и матчи против Финляндии и Украины.