Єдиний гол збірної України забив Тарас Степаненко. Хавбеку вдався неймовірний постріл з-за меж штрафного майданчика.

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На його думку, Україна повністю переграла суперника, що яскраво підтверджує статистика. Але результат матчу визначає рахунок на табло, а не статистичні показники.

Я навіть не знаю, що сказати. В одну хвіртку мали вигравати 4:0, 5:0 або навіть 6:0. М'яч просто не хотів летіти у ворота, три голи скасували через офсайд. Сподіваємось, що залишили голи на Боснію,

– сказав Степаненко.

Проти Боснії збірна України зіграє 16 листопада, це буде останній тур групового етапу відбору на ЧС-2022. 13 числа боснійці зіграють ще з одним нашим конкурентом – Фінляндією.

Зараз в активі України 9 очок, ми займаємо друге місце у таблиці, яке дає путівку в плей-офф чемпіонату світу. Фінляндія на 3 місці, в Суомі 8 очок та гра з Боснією і Францією. У боснійців 7 очок та матчі проти Фінляндії та України.