Не успел испугаться: Мыколенко вспомнил первый вызов в сборную и встречу с Мальдини

Защитник Динамо Виталий Мыколенко вспомнил эмоции, которые пережил во время своего дебютного вызова в национальную команду.

По словам молодого футболиста, все произошло внезапно и очень быстро, и он даже не успел почувствовать волнения. Особенно ему запомнилась встреча с легендарным Мальдини.

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"Первый вечер – и сразу командный ужин. К нам в гости тогда приехал легендарный защитник Паоло Мальдини. Мы с Марьяном Шведом пели "Червону руту". Я немного волновался, но тот вечер мне очень понравился. Было заметно, что команда уже, как говорится, сбитая. Нужно было просто в нее влиться. Все тренеры, ребята, персонал помогали мне освоиться", – рассказал футболист.

Также он вспомнил свой дебют в "желто-синей" футболке.

"В первом матче, против Словакии, я просидел на скамейке. Там были определенные эксперименты, команда уже гарантировала себе победу в группе Лиги наций. Проиграли, и сразу после поединка мне сказали, что я буду участвовать в спарринге с Турцией. Как дебютировал? Неплохо. Не могу сказать, что хорошо, но каши не испортил. Запомнилось, как в перерыве ко мне подошли Андрей Шевченко и Александр Шовковский, и сказали: "Спокойно, без распыляйся". А я просто бегал от флажка до флажка" , – рассказал Мыколенко.