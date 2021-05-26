За словами молодого футболіста, все відбулося раптово та дуже швидко, тож він навіть не встиг відчути хвилювання. Особливо йому запам'яталас зустріч з легендарним Мальдіні.

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"Перший вечір – і відразу командна вечеря. До нас в гості тоді приїхав легендарний захисник Паоло Мальдіні. Ми з Мар'яном Шведом співали "Червону руту". Я трохи хвилювався, але той вечір мені дуже сподобався. Було помітно, що команда вже, як то кажуть, збита. Потрібно було просто в неї влитися. Всі тренери, хлопці, персонал допомагали мені освоїтися", – розповів футболіст.

Також він пригадав свій дебют у "жовто-синій" футболці.

"У першому матчі, проти Словаччини, я просидів на лавці. Там були певні експерименти, команда вже гарантувала собі перемогу в групі Ліги націй. Програли, і відразу після поєдинку мені сказали, що я буду брати участь в спарингу з Туреччиною. Як дебютував? Не погано. Не можу сказати, що добре, але каші не зіпсував. Запам'яталося, як в перерві до мене підійшли Андрій Шевченко та Олександр Шовковський, і сказали: "Спокійно, не розпорошуйся". А я просто бігав від прапорця до прапорця", – розповів Миколенко.